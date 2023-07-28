С счетов уральского бизнесмена Малика Гайсина сняли арест

Со счетов уральского бизнесмена Малика Гайсина сняли ранее наложенный арест. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области

Напомним, в начале прошлого месяца счета, имущество, долю в компаниях, а также акции коммерческого банка "Вятич", принадлежащие Гайсину, арестовали по делу о банкротстве. Признать бизнесмена банкротом требует Дмитрий Светлолобов, который обратился с заявлением в арбитражный суд.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Свердловский областной суд оставил в силе отстранение Малика Гайсина от управления заводом "Исеть".