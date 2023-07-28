В Ишиме бездомные собаки покусали шестерых детей

С февраля по май в Ишиме бродячие собаки покусали шестерых детей в возрасте от 10 до 15 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Действуя в защиту интересов пострадавших ишимский межрайонный прокурор предъявил в суд шесть исковых заявлений и взыскал с администрации города компенсации морального вреда пострадавшим детям.

Ишимский городской суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу детей компенсации морального вреда в зависимости от причиненных нравственных страданий на общую сумму 70 тыс. рублей.