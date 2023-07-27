На трассе Екатеринбург - Серов столкнулись два большегруза. Один из водителей скончался

На 228 км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух большегрузов погиб человека, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Около 18.55 водитель большегруза "Чайка-Сервис" пренебрег безопасной дистанцией и столкнулся с впереди идущим "Камазом" под управлением водителя 1988 г.р. В результате аварии водитель первого грузовика скончался на месте от полученных травм. Его личность сейчас устанавливается. Назначенная представителями МВД экспертиза установит, есть ли в крови погибшего следы от алкоголя и наркотических веществ.

Водитель "Камаза" является жителем Югорска со стажем за рулем в 15 лет. В этот вечер он ехал из Кушвы в Серов. Медосвидетельствование показало, что во время вождения он был трезв.

Сотрудники полиции опросили участников и очевидцев происшествия. На участке автодороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, вводилось временное ограничение движения. В настоящее время последствия аварии ликвидированы, движение восстановлено.

По итогам начавшихся проверочных мероприятий органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение.