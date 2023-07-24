25 Июля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Систему энергоснабжения Астраханской области после ураганного ветра и ливней планируют восстановить к 22:00 24 июля

На вечернем заседании оперативного штаба под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина  руководитель  филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» Виктор Писарев доложил о ходе работ по восстановлению энергоснабжения. Ориентировочно к 22:00 24 июля будет закончен ремонт всех линий по сети напряжения 6-10 кВ и 0,4 кВ.  

игорь бабушкин, заседание(2023)|Фото: astrobl.ru

Позже этого времени возможны единичные заявки на подключение, так как люди могли не находиться во время грозы дома, а приехать спустя время, например, из отпуска. 

Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил, что с утра до 16:00 на пульт Единой диспетчерской службы поступило еще 560 звонков от горожан. В общем количество обращений превысило 2500. В основном они касались отсутствия электроэнергии и поваленных деревьев. Коммунальные службы продолжают опиловку и уборку веток, откачку дождевой воды с улиц. В ночь будут работать бригады и техника в количестве 10-15 единиц. 

электрики, освещение, фонарный столб(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор отметил, что очень важно в таких нештатных ситуациях  своевременно предупреждать об их возникновении муниципальные органы власти и, конечно, население. Каждый глава района при получении информации о неблагоприятной ситуации должен незамедлительно разместить её на своих личных страницах в соцсетях и сайте муниципалитета.  

монитор, вкс(2023)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, руководители МО должны быть на связи друг с другом, чтобы сообщать о начавшейся непогоде. Это даст возможность коллегам оперативно отреагировать и мобилизовать ресурсы на борьбу со стихией. 

По информации руководства Астраханского гидрометеорологического центра, гроза 23 июля не прогнозировалась ни одним из агрегаторов погоды. Ситуация развивалась стремительно, и оповестить о ней заблаговременно не представлялось возможным. 

(2023)|Фото: astrobl.ru

Тем не менее,  Игорь Бабушкин подчеркнул, что информирование населения должно быть своевременным. Глава региона  дал поручение службам и ведомствам проработать алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций такого рода. Внесённые предложения губернатор намерен озвучить руководству федеральной службы гидрометеорологии.

 

Теги: энергоснабжение, игорь бабушкин, гроза, коммунальные службы


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