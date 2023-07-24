24 Июля 2023
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Экономика Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье два города победили в всероссийскои конкурсе малых городов и исторических поселений

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о том, что два проекта по благоустройству в Чердыни и Усолье получили федеральную поддержку. Они стали победителями восьмого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

В Чердыни по проекту "Междуречье" преобразится Комсомольский сквер, который граничит с улицей Успенской – центральной в городе и ведущей до Троицкого холма. В сквере появятся пешеходные дорожки, чайный павильон и сцена с видом на Полюд. На самом Троицком холме установят смотровую площадку и тематическую детскую игровую зону. Продолжится обновление территории музея "Усолье Строгановское". Будет благоустроена бывшая промышленная зона музея, восстановлена историческая структура кварталов, построен мост, соединяющий Посадскую часть и Нижние соляные промыслы, обустроена аллея к Никольскому храму и создан "парк руин".

Конкурс Минстроя РФ не первый год помогает нам преображать города Прикамья. С его помощью новую жизнь обрели общественные пространства в Чусовом, Соликамске, Губахе, Чайковском, Лысьве и Усолье, написал Махонин в своем telegram-канале.

Теги: Дмитрий Махонин, Пермский край, Чердынь, Усолье, поддержка


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