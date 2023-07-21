В Челябинске приступили к работам по продлению набережной реки Миасс

В Челябинске начались работы по продлению набережной реки Миасс и "Арт-Сквера" до улицы Свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Заключены два из четырех контрактов. Рабочие приступили к земляным и планировочным работам. Работы планируется завершить к октябрю.

"Здесь появится много зелени, газонов, широкие мощеные дорожки, а также площадка с роллердромом, на которой зимой будет заливаться каток. С помощью геопластики создадут оригинальный рельеф местности, искусственные холмы", - рассказали в мэрии.