В Пермском крае в ДТП с большегрузом погибли пять человек

В Пермском крае в ДТП погибли пять человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья, инцидент произошел сегодня, около 16.45 по местному времени на территории Большесосновского района.

На 13 километре автодороги Большая Соснова - Частые водитель большегруза повредил колесо и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями "Чери", "Лада" и мотоциклом. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а так же водитель мотоцикла. Водитель грузового автомобиля и пассажирка мотоцикла госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.