Александр Авдеев: Модернизация трассы Р-132 "Золотое кольцо" – это лучший подарок к 1000-летию Суздаля"

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Общались в выездном формате – на площадке строительного городка 253 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

Встреча прошла в рамках рабочей поездки делегации Роставтодора по маршруту Москва – Нижний Новгород с целью оценки хода работ на отдельных участках федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» в Московской и Владимирской областях.

Популярность внутреннего туризма и, в частности, автомобильных поездок по городам «Золотого кольца», увеличивается с каждым годом, соответственно, растёт интенсивность движения. В преддверии 1000-летия Суздаля капремонт федеральной трассы в границах Владимирской области приобретает особую значимость в разрезе повышения туристической привлекательности не только региона, но и всего Золотого кольца. Главная цель проекта – создание современной и безопасной дороги с высокой пропускной способностью, улучшение транспортной обстановки.

«Решение о проведении модернизации этой трассы путём капитального ремонта было очень своевременным. Мы планируем завершить основной объём работ к декабрю и ввести участок в эксплуатацию не позже июля 2024 года. Хотел бы поблагодарить и главу района, и губернатора Александра Авдеева за содействие, которое оказано подрядчику и заказчику. Мы сегодня смогли убедиться, насколько активно развёрнуты работы по этому объекту», – отметил Роман Новиков.

Трасса фактические модернизируется. В ходе капитального ремонта 34 километра проезжей части будут расширены с двух до четырёх полос движения. На всем протяжении планируется установить разделительное осевое барьерное ограждение, а на отдельных опасных отрезках – боковое. Они предотвратят выезд автомобилей на встречные полосы движения и съезды с дороги, что позволит снизить риск ДТП с тяжёлыми последствиями. На примыканиях к местным дорогам построят удобные переходно-скоростные полосы, которые позволят автомобилям беспрепятственно вливаться в общий поток. По современным стандартам будут обустроены действующие наземные пешеходные переходы и остановки.

«Изначально планы были дальше – к 2025-2026 годам, но в сложном бюджете были найдены средства, и мы получаем самый большой подарок к 1000-летию Суздаля. В нынешних условиях важно развитие внутреннего туризма в стране, а Суздаль – одна из самых больших достопримечательностей и Владимирской области, и страны в целом. Беспрепятственно и безопасно смогут перемещаться по трассе Р-132 «Золотое кольцо» туристические, пассажирские, грузовые потоки. Ещё до начала расширения у нас на суздальской трассе строятся большие логистические комплексы. То есть капремонт участка – это не только развитие туризма и придорожного сервиса, это и в чистом виде экономика», – подчеркнул Александр Авдеев.

При этом губернатор считает необходимым защитить поля и дорогу от перемётов. "Думаю, что после расширения трассы мы это восстановим своими силами. В любом случае спасибо дорожникам за быструю работу, а то, что можем сделать сами, – сделаем", - сказал Александр Авдеев.

Роман Новиков отметил активность общественности Владимирской области, которая живо реагирует на ситуацию в дорожном хозяйстве региона. Обращения фиксируются, реакция – есть. Например, после замечаний жителей будет приведён в нормативное состояние южный обход областного центра. Ещё один болезненный вопрос – ремонт в Покрове. Его планируется закончить осенью, сообщил Роман Новиков.

Глава Росавтодора подчеркнул: ввод обновлённых участков влияет не только на комфортное и благоприятное передвижение пользователей, удобный доступ к объектам туризма во Владимирской области, но и на безопасность дорожного движения. А это – ключевая задача профильного национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На территории Владимирской области нацпроект реализуется с 2019 года. За это время в области удалось привести в нормативное состояние дороги регионального, межмуниципального и местного значения общей протяжённостью более 400 км. На эти цели было направлено почти 6 млрд рублей. В 2023 году финансирование по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» составляет 3,6 млрд рублей. Планируется отремонтировать 149 км дорог.