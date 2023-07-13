13 Июля 2023
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Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

Учреждения здравоохранения Владимира, Мурома и Коврова получили разрешения на проведение медицинской реабилитации

Во Владимирской области активно развивается направление медицинской реабилитации. В первую очередь средства регионального бюджета направляются на оснащение необходимым оборудованием крупных межрайонных медицинских организаций Владимира, Мурома, Коврова и Александрова, – уточняют в Министерстве здравоохранения области.

Помощь по программам медицинской реабилитации осуществляется в амбулаторных условиях, а также в условиях дневного или круглосуточного стационара.

Реабилитация ведётся по направлению врача медицинской организации. Отдельно выделяют «раннюю реабилитацию» в условиях круглосуточного стационара, которая начинает проводиться в первые дни после острого инцидента (инфаркт, инсульт, травма).

Структурные подразделения медицинской реабилитации оснащаются на средства, выделенные из регионального бюджета, в целях дальнейшего участия наших учреждений в федеральной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», которая будет реализована в 2024-2026 годах. Это позволит нарастить объёмы и спектр услуг по медицинской реабилитации.

В 2022 году за счёт средств федеральной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» дооснащены стационарные отделения Областного центра спецмедпомощи, сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.

В 2023 году разрешения на отдельные этапы оказания медицинской реабилитации выданы: больнице №4 города Владимира (ранняя реабилитация), Муромской городской больнице №2 (в амбулаторных условиях взрослым), Ковровской городской больнице №2 (в амбулаторных условиях детям). До конца этого года процедура лицензирования отдельных этапов медицинской реабилитации будет завершена в Центральной больнице города Коврова и Александровской районной больнице.

В 2024 году для участия в федеральной программе заявлены больница №4 города Владимира (в условиях круглосуточного стационара) и Муромская городская больница №2 (в амбулаторных условиях). На 2025 год для участия в федеральной программе заявлены Центральная больница города Коврова и Ковровская городская больница №2.

(2023)|Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

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