13 Июля 2023
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru, Пресс-служба Кремля

Эрдоган надеется обсудить с Путиным лично передачу командиров "Азова"* Киеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Анкарой Киеву командиров нацбатальона "Азов"*.

"В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Президент Турции также сообщил о поступлении "запроса" на освобождение шести командиров "Азова"*. Анкара приняла решение дать положительный ответ. После этого "в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной", заявил Эрдоган.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что возвращение из Турции на Украину главарей "Азова"* является нарушением договоренностей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию никто не ставил в известность о передаче боевиков. По условиям договоренностей они должны были находиться в Турции до окончания конфликта. Также Песков заявил, что Москва хочет получить разъяснения Анкары из-за передачи командиров нацбатальона.

запрещен в РФ и признан террористической организацией.

Теги: эрдоган, азов, киев, путин


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