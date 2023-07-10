Александр Авдеев: Если ты ведешь себя на открывшемся после ухода западных компания рынке активней соседей, то у тебя будет успех

На площадке "Иннопром-2023" завершилась презентация результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации с участием Дениса Мантурова, заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли РФ и глав субъектов РФ.

В ходе своего выступления губернатор Владимирской области Александр Авдеев поблагодарил "высокую оценку развития промышленности Владимирской области". Он отметил, что региональные власти провели "необходимую работу над ошибками по итогам 2021 года и обеспечили прорыв в 2022-м".

Напомним, индекс промышленного производства (ИПП) в январе-мае 2023 г. относительно января-мая 2022 г. по предприятиям обрабатывающих производств в регионе составил 109,3% (май 2023 г. к маю 2022 г. – 125,0%). Динамика, безусловно, позитивная. Но власти региона намерены использовать площадку "Иннопром-2023" с тем, чтобы максимально использовать возможность для углубления кооперации предприятий региона с бизнес-структурами страны и дружественных стран.

В кратком брифинге по итогам презентации Александр Авдеев отметил: "На "Иннопроме" представлены предприятия Владимирской области. И они как раз ищут и находят партнеров по кооперации в других регионах и на международном треке. Сейчас внутренняя кооперация – это то, что позволяет уйти от зависимости, в которой мы были по импортным комплектующим, импортной технике, технологиям. Например, наши предприятия импортозамещают узлы для машин разработки «Камаз» , других машиностроительных предприятий страны. Сегодня мы также провели переговоры с компаниями, которые производят стрелочные переходы, а это огромный рынок железнодорожных перевозок, и производители вдохновлены той поддержкой, которое оказывает правительство Владимирской области, и намерены расширять объемы производства. Поэтому здесь на «Иннопроме» важно посмотреть - что мы можем предложить другим региона, другим компаниям. Так как у нас есть преимущества, мы стараемся помогать нашим предприятиям продвигаться на внутреннем и международном рынках".

Губернатор Владимирской области отдельно отметил, что в регионе есть современные наработки по элементам беспилотных технологий. В кооперации с партнерами, которые присутствуют на "Иннопроме", вполне вероятно создание либо совместного предприятия, либо организация совместного проекта, который расширит общие компетенции по беспилотной технике.

Также Александр Авдеев отметил, что предприятия Владимирской области уже сотрудничают с рядом предприятий Свердловской области. В области создания военной техники, автомобильной, железнодорожной отдельные узлы и агрегаты производят во Владимирской области. Губернатор особо отметил, что Владимирская область рассчитывает нарастить объем и портфель заказов.

"Рынок, который открылся в силу ухода западных компаний, достаточно большой, есть куда стремиться. И, если ты ведешь себя активней соседей, то у тебя будет успех", - уверен Александр Авдеев.

Что касается перспектив участия региона и предприятий Владимирской области в следующих выставках "Иннопром", Александр Авдеев сообщил: "Мы постараемся собрать лучшие образцы и технологии, которые производят наши предприятия, и представим бОльший объем информации о наших возможностях. А пока мы ведем переговоры по 4 проектам, надеемся, что результаты сможем представить уже к следующей выставке "Иннопром".

В завершении выступления на презентации Александр Авдеев пригласил всех посетить город Суздаль, который в 2024 году будет отмечать 1000-летний юбилей: "Безусловно, событием всероссийского масштаба является грядущее в 2024 году 1000-летие города Суздаля, на которое я также приглашаю всех присутствующих!"