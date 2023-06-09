Автозавод "Урал" презентовал "Арктический автобус"

В Челябинске на Всероссийском форуме "От импортозамещения к технологическому суверенитету" автомобильный завод "Урал" презентовал "Арктический автобус". В церемонии приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ, при участии ЮУрГУ и Московского государственного технического университета им. Баумана.

Автобус является представителем нового семейства, предназначенного для обеспечения транспортной доступности в районах Крайнего Севера и арктической зоны. Модельный ряд будет состоять из арктического автобуса и арктического автопоезда с транспортируемым функциональным модулем.

Автомобили предназначены для транспортировки специального оборудования, медицинских кабинетов, учебных классов, лабораторий и мобильных центров вакцинации. В результате будет повышена доступность транспортных, медицинских, социальных услуг в труднодоступных регионах арктической зоны России.