09 Июня 2023
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Наука и техника Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Автозавод "Урал" презентовал "Арктический автобус"

В Челябинске на Всероссийском форуме "От импортозамещения к технологическому суверенитету" автомобильный завод "Урал" презентовал "Арктический автобус". В церемонии приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ, при участии ЮУрГУ и Московского государственного технического университета им. Баумана.

Автобус является представителем нового семейства, предназначенного для обеспечения транспортной доступности в районах Крайнего Севера и арктической зоны. Модельный ряд будет состоять из арктического автобуса и арктического автопоезда с транспортируемым функциональным модулем.

Автомобили предназначены для транспортировки специального оборудования, медицинских кабинетов, учебных классов, лабораторий и мобильных центров вакцинации. В результате будет повышена доступность транспортных, медицинских, социальных услуг в труднодоступных регионах арктической зоны России.

Алексей Текслер на презентации "Арктического автобуса" АЗ "УРАЛ" на форуме в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

"Арктический автобус" АЗ "УРАЛ" на форуме в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Автозавод Урал, Арктический автобус


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