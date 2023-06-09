К бастующим шахтерам "Мариинского прииска" спустились представители "Ростеха"

В поселок Малышева (Свердловская область) прибыли представители дочерней компании "Ростеха" - "РТ-капитал". Они уже спустились в шахту к бастующим рабочим "Мариинского прииска" для диалога. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора Среднего Урала. Вместе с представителями компании к шахтерам также спустились глава департамента по труду Дмитрий Антонов и начальник шахты.

При этом, как говорится в сообщении, сами рабочие поднимались ночью для прохождения медосмотра, после чего возвращались вниз.

Около 100 шахтеров начали забастовку и отказались подниматься на поверхность из-за слухов о консервации шахты и увольнении 180 сотрудников. Как заверили власти, массовых сокращений не будет, но для высвобождаемых работников уже действительно идет поиск рабочих мест в регионе. В "Ростехе" подтвердили информацию о консервации шахты с переходом на открытый метод добычи и при этом обвинили бастующих в том, что они "поднимают на уши коллектив", пригрозив жесткими мерами. После этого стало известно о решении прервать забастовку со стороны 25 человек, в шахте осталось еще 76 работников.

Информацию об акции протеста Накануне.RU подтвердили в Федерации профсоюзов Свердловской области, однако отметили, что ничем не могут помочь, поскольку на предприятии не создана профсоюзная организация.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в РФ. В 2017 году по поручению президента Владимира Путина была осуществлена процедура по реорганизации предприятия, оно было выведено из состава Калининградского янтарного комбината и переподчинено "Ростеху".