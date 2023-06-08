Росприроднадзор взыскивает с ЧМК 263 млн рублей за загрязнение реки Миасс

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к Челябинскому металлургическому комбинату (входит в группу "Мечел"). Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание назначено на 11 июля.

Истец просит взыскать с ЧМК 262,9 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного реке Миасс, вследствие сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод за период с июня 2013 года по февраль 2016 года и с 12 мая 2016 года по 19 мая 2016 года.

Напомним, в июле прошлого года трем сотрудникам Челябинского металлургического комбината вынесли приговор за слив загрязненных стоков в реку Миасс. Их признали виновными по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ) и назначили два года лишения свободы условно.