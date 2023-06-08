Программа празднования Дня России в Новосибирской области - более 400 мероприятий по региону

Подъем флага и исполнение гимна России в рамках всех мероприятий, а также большой хоровод и многие другие культурные и общественные события ждут жителей Новосибирской области в День России, 12 июня.

Программа ключевых мероприятий празднования представлена 8 июня в ходе пресс-конференции с участием заместителя министра региональной политики Новосибирской области Светланы Шибаевой и заместителя министра культуры региона Оксаны Грегул.

Как подчеркнула Светлана Шибаева, в преддверии Дня России в регионе состоялся юбилейный десятый Гражданский форум Новосибирской области «Гражданский диалог», который объединил более 2 тысяч человек, большинство из которых – молодые люди.

Говоря о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня России, Светлана Шибаева акцентировала внимание на том, что ключевое мероприятие состоится 12 июня в 13.00 в Центральном парке, оно включит целый ряд площадок.

В день России будут подведены итоги областного конкурса творческих работ, посвященного трудовым династиям «Исток», и конкурса «Мой наставник», по итогам которого будут награждены те, кто проявил особую активность в воспитании молодежи. Оба конкурса приуроченных к проведению Года педагога и наставника, которым в России объявлен 2023 год. Юным землякам в День России в торжественной обстановке вручат паспорта. Для участия в торжественных мероприятиях приглашены участники СВО и члены их семей.

Оксана Грегул отметила, что всего в муниципальных образованиях и городских округах Новосибирской области запланировано проведение более 400 культурных мероприятий. Государственные учреждения культуры Новосибирской области подготовили к государственному празднику тематические выставки, спектакли, концертные программы, фестивали, конкурсы, акции, экскурсии, литературные гостиные и другие мероприятия. Одним из основных событий станет праздничная акция «Россия – это мы!», которая пройдёт 12 июня в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Гости мероприятия, волонтеры, представители молодежных и общественных организаций поднимут флаг Российской Федерации, поучаствуют в акции «Поем Гимн России вместе» и встанут в большой хоровод.

Праздник начнется на улице у входа в ГКЗ с 11.00. Подробнее с программой культурных мероприятий Дня России можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.