В Челябинске проводят проверку из-за информации о загрязнении реки Миасс

В Челябинске СК проверяет информацию о загрязнении реки Миасс твердыми отходами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, организована и проводится доследственная проверка. "В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит надзор за чистотой данного водного объекта", - говорится в сообщении.

О загрязнении реки Миасс сообщила местная жительница. Она опубликовала фотографию, которая была сделана с моста на улице Черкасской. "Уже несколько дней по течению плывет какая-то черная масса (отходы), несколько дней в реку сливают непонятную жижу", - написала она в группе "Текслер, помоги".