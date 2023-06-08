08 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске проводят проверку из-за информации о загрязнении реки Миасс

В Челябинске СК проверяет информацию о загрязнении реки Миасс твердыми отходами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, организована и проводится доследственная проверка. "В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит надзор за чистотой данного водного объекта", - говорится в сообщении.

О загрязнении реки Миасс сообщила местная жительница. Она опубликовала фотографию, которая была сделана с моста на улице Черкасской. "Уже несколько дней по течению плывет какая-то черная масса (отходы), несколько дней в реку сливают непонятную жижу", - написала она в группе "Текслер, помоги".

Теги: река Миасс, СК,


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