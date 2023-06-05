Самолет из Сургута до Сочи после выявления технической неисправности задержали на семь часов

Вылет самолета из Сургута до Сочи задержан на семь часов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн табло, вместо запланированных 15.00, рейс вылетит в 22.00 по местному времени. Это связано с тем, что авиакомпания Utair готовит резервный борт.

Напомним, самолет рейса "Сургут - Сочи" авиакомпании UTair был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок с двигателем. После взлета в самолете сработала индикация температурного режима двигателя. Экипаж принял решение выработать топливо и совершить посадку. В результате воздушное судно больше часа кружило над Пыть-Яхом.

Всего на борту находилось 180 пассажиров. Посадка прошла благополучно.