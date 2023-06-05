05 Июня 2023
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Фото: utair.ru

Самолет из Сургута до Сочи после выявления технической неисправности задержали на семь часов

Вылет самолета из Сургута до Сочи задержан на семь часов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн табло, вместо запланированных 15.00, рейс вылетит в 22.00 по местному времени. Это связано с тем, что авиакомпания Utair готовит резервный борт.

Напомним, самолет рейса "Сургут - Сочи" авиакомпании UTair был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок с двигателем. После взлета в самолете сработала индикация температурного режима двигателя. Экипаж принял решение выработать топливо и совершить посадку. В результате воздушное судно больше часа кружило над Пыть-Яхом.

Всего на борту находилось 180 пассажиров. Посадка прошла благополучно.

Теги: UTair, самолет, двигатель, посадка


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Ранее 05.06.2023 13:28 Мск Cамолет авиакомпании UTair, летевший в Сочи из Сургута был вынужден вернуться в аэропорт вылета

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