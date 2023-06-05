05 Июня 2023
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Политика В России
Фото: AFP

В России на акциях в поддержку Навального прошли задержания

На Пушкинской площади в Москве прошли задержания полицейскими сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Люди вышли на пикеты в день рождения политика, которому исполнилось 47 лет. Были задержаны около 20 человек. Выходы из метро на Пушкинскую площадь днем были перекрыты полицией, у людей проверяли документы и вещи.

Также задержания прошли в Санкт-Петербурге, Перми, Новосибирске, Хабаровске и других городах, в том числе в формате одиночных пикетов.

Пикеты и митинги в поддержку Навального проходили за рубежом, в том числе в Тбилиси, Ереване, Риге, Берлине, Сиднее, Токио, Софии, Белграде и др., сообщает РБК.

Ранее Генеральная прокуратура России направила в Минюст запрос по поводу возможности признания Алексея Навального иностранным агентом.

Теги: Навальный, протесты, задержания


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Ранее 22.05.2023 12:48 Мск RT: Генпрокуратура подала запрос в Минюст о признании Навального иноагентом

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