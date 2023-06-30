Из реки Миасс в Челябинске извлекли 54 кубометра мусора и растительности

В Челябинске из реки Миасс извлекли более 50 кубометров мусора и растительности, сообщили Накануне.RU в региональном минэкологии.

В городе проводятся работы по очистке реки на участке реки от улицы Энгельса до Ленинградского моста. За две недели было извлечено 54 кубических метра мусора и растительности, в том числе бревна, автомобильные покрышки, катушки из-под кабеля и др.

В настоящий момент начаты работы по поддержанию эстетически благоприятного вида акватории.