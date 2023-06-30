30 Июня 2023
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Спорт Владимирская область
Фото: avo.ru

Губернатор Александр Авдеев и Василий Титов обсудили перспективы развития спортивной гимнастики во Владимирской области

Накануне губернатор Владимирской области Александр Авдеев совместно с президентом Федерации спортивной гимнастики России Василием Титовым посетили Владимирскую спортивную школу олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачёва.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, общались с тренерами и юными спортсменами, обсудили перспективы развития самой знаменитой кузницы гимнастов в стране. В общении также приняли участие министр физической культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач, глава города Владимира Дмитрий Наумов, руководители региональной Федерации спортивной гимнастики Николай Куксенков и Алексей Бугров.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«Лучших спортсменов готовит не только Москва и крупные города, самородки из регионов способны становиться олимпийскими чемпионами. Владимирскую область знают во всём мире благодаря воспитанникам нашей школы. Со своей стороны мы прилагаем все усилия для её развития: в этом году на эти цели направили 14,8 млн рублей. Это больше, чем в предыдущие два года. На организацию и проведение региональных спортивных мероприятий, а также на командирование спортсменов предусмотрено ещё 1,5 млн рублей», – отметил Александр Авдеев.

александр авдеев, спортшкола(2023)|Фото: avo.ru

Губернатор подчеркнул, что плеяда знаменитых владимирских гимнастов не только прославляет регион, Россию на международном уровне, но и подтягивает молодёжь к этому виду спорта.

Одна из сложностей на данный момент – финансовая поддержка тренерского состава. Конкурировать с Москвой по уровню заработных плат для региона затруднительно, но в области предпринимаются шаги по материальному стимулированию спортивных наставников.

Кроме этого, на встрече был поднят вопрос передачи СШОР с муниципального уровня в ведение регионального Министерства физической культуры и спорта. Это позволило бы увеличить зарплат тренеров и финансирование самой школы. Объём средств областного бюджета на содержание СШОР при этом составит 45,3 млн рублей ежегодно.

Александр Авдеев поручил министру Алексею Сипачу детально проработать этот вопрос. Губернатор поблагодарил президента Федерации спортивной гимнастики России за деятельное участие в жизни владимирских спортсменов и поддержку региональных инициатив.

Теги: александр авдеев, тренеры, уровень зарплат, спортивная школа, гимнастика


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