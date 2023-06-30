Соликамские бойцы одержали победы на турнире Ural FC в Казахстане

Кикбоксеры из Соликамска, представляющие команду Ural Kali Fighter, успешно выступили в Алматы на совместном турнире российской организации Ural FC и казахстанской лиги Naiza.

Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений.

Титульными спонсорами лиги выступают АО "ОХК "Уралхим" и ПАО "Уралкалий", которые стараются не просто популяризировать спорт и развивать регионы присутствия, но и давать шанс местным спортсменам для выхода на международную арену, сообщили в пресс-службе компаний.

Все бои на турнире прошли по правилам K-1.

Сергею Пономареву понадобилось всего 59 секунд, чтобы одолеть турка Хасана Ациника. Эта победа стала для Сергея второй в клетке Ural FC.

Александр Гельвих в поединке со словенцем Жигой Печником продемонстрировал жёсткий динамичный бой, по итогам которого судьи единогласно вынесли вердикт в пользу Гельвиха.

Кикбоксер Артем Швецов провел поединок с местным бойцом Русланом Заякиным. Единогласным решением судей победу одержал боец команды Ural Kali Fighter.

Проведение совместного мероприятия с казахстанской лигой Naiza стало отличной возможностью для бойцов показать, на что они способны, а Ural FC — заявить о себе как об одной из самой крупной и набирающей популярность лиге по смешанным единоборствам.