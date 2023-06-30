На Ямале на четверо суток перекроют трассу Салехард - Надым

На Ямале четыре раза перекроют трассу Салехард – Надым. Каждый раз перекрытие продлится сутки.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала, перекрытия связаны с реконструкцией объездов газопровода. О точных датах власти сообщат за неделю до остановки движения.

Напомним, во второй половине мая 2023 г. вновь размыло трассу Надым – Салехард. Несмотря на обещания властей о "круглогодичном" проезде, раз в сезон дорога стабильно прекращает функционировать.