03 Июня 2023
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Общество Белгородская область
Фото: t.me/mchs_official / МЧС России

В Белгороде беженцев из Шебекино расселяют по студенческим общежитиям

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в Telegram видео с отправкой беженцев из Шебекино в другие районы Белгородской области и другие регионы страны.

"Там им подготовили комфортные места для проживания. Обеспечат всем необходимым. Отправка идет автобусами. Тех, кто захотел остаться в Белгороде - организованно направляем в общежития вузов и ссузов. За сегодня планируем перевезти всех, кто остановился в трёх наших ПВР", - написал Демидов.

Между тем, канал "Осторожно, media" сообщил о жалобах студентов одного из белгородских вузов на экстренное отселение – буквально среди ночи живущих в общежитии девушек и молодых людей попросили "потесниться". И за жалобы на это явление руководство вуза еще и пристыдило их.

Теги: белгород, беженцы, шебекино, общежитие


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