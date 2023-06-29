С 30 июня расписание "Ласточек" по маршруту "Екатеринбург – Серов" изменится

Начиная с 30 июня пригородные поезда "Ласточка" по маршруту "Екатеринбург – Серов" будут курсировать ежедневно. Об изменении в расписании сообщает пресс-служба СвЖД.

Напомним, что сейчас "Ласточки" №7071/7072 по этому направлению курсируют дважды в неделю: из Екатеринбурга по пятницам и воскресеньям, из Серова – по субботам и понедельникам. После перехода на ежедневное расписание, поезд №7071 Екатеринбург – Серов будет отправляться в 17.25, а приезжать в 23.03 по местному времени. Поезд №7072 Серов – Екатеринбург отправляется в 3.18 и прибывает в 9.21.

Предусмотрены следующие остановки: ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля, Лобва. Более того, через Серов проходят ежедневные "Ласточки" №7075/7076 Екатеринбург– Бокситы, благодаря чему с 30 июня на участке Екатеринбург – Серов "Ласточки" будут курсировать дважды в день.

На участке Екатеринбург – Нижний Тагил в дни пиковых нагрузок серовские "Ласточки" будут следовать сдвоенным составом из 10 вагонов: поезд №7071 – по пятницам и воскресеньям, поезд №7072 – по субботам и понедельникам.

Билет по полному тарифу обойдется в 738 рублей. Приобрести его можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании, а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Продажи стартуют за 10 суток до даты отправления. Помимо билета при посадке необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.