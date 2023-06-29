С 30 июня расписание "Ласточек" по маршруту "Екатеринбург – Серов" изменится

29 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Правительство Пермского края

С 30 июня расписание "Ласточек" по маршруту "Екатеринбург – Серов" изменится

Начиная с 30 июня пригородные поезда "Ласточка" по маршруту "Екатеринбург – Серов" будут курсировать ежедневно. Об изменении в расписании сообщает пресс-служба СвЖД.

Напомним, что сейчас "Ласточки" №7071/7072 по этому направлению курсируют дважды в неделю: из Екатеринбурга по пятницам и воскресеньям, из Серова – по субботам и понедельникам. После перехода на ежедневное расписание, поезд №7071 Екатеринбург – Серов будет отправляться в 17.25, а приезжать в 23.03 по местному времени. Поезд №7072 Серов – Екатеринбург отправляется в 3.18 и прибывает в 9.21.

Предусмотрены следующие остановки: ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля, Лобва. Более того, через Серов проходят ежедневные "Ласточки" №7075/7076 Екатеринбург– Бокситы, благодаря чему с 30 июня на участке Екатеринбург – Серов "Ласточки" будут курсировать дважды в день.

На участке Екатеринбург – Нижний Тагил в дни пиковых нагрузок серовские "Ласточки" будут следовать сдвоенным составом из 10 вагонов: поезд №7071 – по пятницам и воскресеньям, поезд №7072 – по субботам и понедельникам.

Билет по полному тарифу обойдется в 738 рублей. Приобрести его можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании, а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Продажи стартуют за 10 суток до даты отправления. Помимо билета при посадке необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Теги: расписание, Ласточка, маршрут, Екатеринбург – Серов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети