29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В боях с диверсантами в Белгородской области погибли 14 псковских военных

При заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область 4 июня погибли 14 военнослужащих из Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. Видеообращение опубликовано на его странице во "ВКонтакте".

"На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни", — сказал Ведерников. Он назвал военных героями. Уточняется, что похороны проходили на прошлой и на этой неделе.

4 июня, по сообщению Минобороны РФ, диверсанты пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, но российские военные и ФСБ нанесли по ним удар, в результате "противник рассеян и отошел".

При этом в Сети появилось видео, на котором бойцы запрещенного в РФ экстремистского "Русского добровольческого корпуса" (воюет на стороне Украины) заявили, что находятся "недалеко от Новой Таволжанки", и вместе с ними в кадре были люди, которых назвали пленными. Человек, представившийся "командиром", предложил губернатору Вячеславу Гладкову обменять военнопленных на "пару минут общения" в сельском храме без оружия. Гладков заявил, что готов на переговоры для того чтобы забрать пленных российских солдат. Минобороны этому пояснений не дало.

Теги: диверсанты, белгородская область, военные


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