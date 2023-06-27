В трех детсадах Ревды выявлена массовая заболеваемость норовирусом

В детских садах Ревды регистрируются случаи заболевания норовирусной инфекцией. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, в детсаду №50 выявлено 20 случаев, в детсаду №34 – три случая, а в детсаду №17 – четыре. При лабораторном обследовании заболевших обнаружен возбудитель заболевания – норовирус 2 генотипа.

Роспотребнадзор начал эпидрасследования в отношении дошкольных учреждений и организаторов питания. Был обследован персонал. Сотрудники, в биоматериале которых обнаружен норовирус, уже отстранены от работы. Группы, которые посещали заболевшие дети, закрыты. Выданы предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях.

Напомним, ранее массовой заболеваемостью в одном из детсадов Ревды заинтересовалась прокуратура.