27 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В трех детсадах Ревды выявлена массовая заболеваемость норовирусом

В детских садах Ревды регистрируются случаи заболевания норовирусной инфекцией. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, в детсаду №50 выявлено 20 случаев, в детсаду №34 – три случая, а в детсаду №17 – четыре. При лабораторном обследовании заболевших обнаружен возбудитель заболевания – норовирус 2 генотипа.

Роспотребнадзор начал эпидрасследования в отношении дошкольных учреждений и организаторов питания. Был обследован персонал. Сотрудники, в биоматериале которых обнаружен норовирус, уже отстранены от работы. Группы, которые посещали заболевшие дети, закрыты. Выданы предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях.

Напомним, ранее массовой заболеваемостью в одном из детсадов Ревды заинтересовалась прокуратура.

Теги: Ревда, норовирус, детсады


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