Арамиль получит 41,5 млн рублей на обеспечение погорельцев жильем

Из резервного фонда правительства Свердловской области направлено 41,5 млн рублей на обеспечение жильем людей, потерявших квартиры в крупном пожаре в Арамиле.

Напомним, двухэтажный дом на улице Ломоносова сгорел в мае, во время действия особого противопожарного режима. Тогда на всей территории региона установилась сухая и ветреная погода.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, по итогам обследования восстановление дома признано нецелесообразным. Для семей, живших в сгоревшем доме по договорам соцнайма, будут предоставлены квартиры, купленные муниципалитетом на вторичном рынке. На их приобретение направлено почти 13 млн рублей.

Погорельцы, у которых квартиры были в собственности, получат денежные выплаты исходя из площади квартиры и рыночной стоимости квадратного метра. На эти цели направлено 23 млн рублей.

Кроме этого, деньги направлены на снос самого сгоревшего дома и незаконных хозяйственных построек.