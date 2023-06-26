26 Июня 2023
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Фото: Накануне.ru

Арамиль получит 41,5 млн рублей на обеспечение погорельцев жильем

Из резервного фонда правительства Свердловской области направлено 41,5 млн рублей на обеспечение жильем людей, потерявших квартиры в крупном пожаре в Арамиле.

Напомним, двухэтажный дом на улице Ломоносова сгорел в мае, во время действия особого противопожарного режима. Тогда на всей территории региона установилась сухая и ветреная погода.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, по итогам обследования восстановление дома признано нецелесообразным. Для семей, живших в сгоревшем доме по договорам соцнайма, будут предоставлены квартиры, купленные муниципалитетом на вторичном рынке. На их приобретение направлено почти 13 млн рублей.

Погорельцы, у которых квартиры были в собственности, получат денежные выплаты исходя из площади квартиры и рыночной стоимости квадратного метра. На эти цели направлено 23 млн рублей.

Кроме этого, деньги направлены на снос самого сгоревшего дома и незаконных хозяйственных построек.

Теги: Арамиль, жилье, погорельцы, деньги


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