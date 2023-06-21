21 Июня 2023
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Спорт Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Александр Авдеев обсудил с главой российской федерации баскетбола Андреем Кириленко вопросы создания во Владимирской области профессиональной спортивной команды

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев накануне встретился с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко и обсудил вопросы развития баскетбола во Владимирской области, создания профессиональной команды и поддержки уже известной на уровне России команды «Владимирские львицы».

Александр Авдеев отметил, что развитие баскетбола в области – это своего рода феномен: «Мало создать хороший спортзал для команды – без полной отдачи и работы на результат, которую демонстрируют «Владимирские львицы» сегодня, успеха не достичь».

«Успех команды «Владимирские львицы» позволил создать за 4 года целое комьюнити вокруг этого спорта, которое заинтересовано в новом кластере баскетбола в вашем регионе. Студенческая команда из ВлГУ смогла достичь потрясающих результатов и достичь такого высокого уровня благодаря своему колоссальному труду. Во взаимодействии продолжим развитие баскетбола во Владимирской области, уверен, что результат будет успешным», – считает Андрей Кириленко.

Как поясняет пресс-служба администрации Владимирской области, один из факторов, который способствовал развитию спорта, в регионе – возвращение спортсменов, покинувших регион ранее по разным причинам. Были созданы условия для того, чтобы работать и тренировать детей и взрослых было комфортно. Основные успехи среди детских команд сегодня – в Собинке. Недавно туда вернулись 2 тренера из Москвы. Активно ведётся поиск новых тренеров.

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

Российская Федерация баскетбола заинтересована в том, чтобы в области появилась региональная спортивная школа, стороны договорились о проработке этого вопроса по линии минспорта. Ещё один важный вопрос – создание общежитий или спортивных гостиниц для ребят, которые приедут заниматься из других районов области.

«Нужно проработать все вопросы, создать программу развития баскетбола на ближайшие три года, а в это время позаботиться о финансировании и подборе помещения для ребят. Нужно решить, в каком городе делать основную базу», – подвёл итог встречи Александр Авдеев.

александр авдеев, андрей кириленко(2023)|Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

По линии министерства образования и молодёжной политики, а также министерства физической культуры и спорта будут детально проработаны возможные варианты, в том числе использования материальной базы ВлГУ. «Если появляются успехи в том или ином виде спорта, мы всегда подставляем плечо, это даёт свои результаты, как у нашей юношеской команды по хоккею – новый сезон ребята проведут уже в первой лиге. Уверен, владимирских львиц и львов ждёт такой же успех», – сказал губернатор Владимирской области.

Теги: александр авдеев, баскетбол, андрей кириленко, спортивная школа, тренеры владимирские львицы


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