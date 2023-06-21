Слуцкий заявил о "глубинном фашизме" сегодня

В годовщину начала Великой Отечественной войны лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что необходимо помнить о современном "глубинном фашизме", который научился скрывать свое настоящее лицо.

Сегодня он трансформировался: он растлевает молодежь через социальные сети, пропагандирует половые извращения, держит чиновников за горло через коррупционные счета в криптовалютах, через двойное-тройное гражданство и лицемерно прикрывается названием "цивилизованный мир".

"Все пособники фашизма в современной России хорошо известны. Развитие антифашистского проекта в нашей стране должно идти через окончательный разгром этой псевдоэлиты, в какие бы одежды она ни рядилась", - пишет Слуцкий в "Российской газете", которая опубликовала сегодня его статью о том, что идеология ЛДПР - это антифашизм.

Он назвал фашизм раковой болезнью англосаксонских обществ, которую они распространяют во всем мире. И видит корни фашизма уже в протестантской идеологии кальвинистского толка, где одни люди "избранные", а другие осуждены на погибель.