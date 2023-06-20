На Волге две баржи врезались в ворота шлюза на Городецком гидроузле

В Городце (Нижегородская область) из-за столкновения двух барж поврежден шлюз гидроузла на Волге. Из-за инцидента судоходство в этом районе было приостановлено, сейчас надзорные органы оценивают масштаб повреждений и ищут виновных.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что ЧП произошло около 11 часов утра. С верхними водными воротами 16-го шлюза камеры Городецкого гидроузла столкнулись баржи "ВФТЗ" и "ВФТ11". Обе эксплуатируются судоходной компанией "Волжское пароходство".

Этой весной был утвержден проект по реконструкции Городецкого гидроузла с работами по углублению дна. Предварительно он оценивается в более чем 21 млрд руб.