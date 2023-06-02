Вице-спикер Госдумы предложил отменить домашние задания в школе

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвал отменить домашние задания в школе. Когда он стал депутатом, его сын сразу попросил принять закон, который отменит домашние задания, сообщил он в своем телеграм-канале.

Даванков вместе с комитетом по образованию провел диалог с московскими родителями на эту тему, который показал всю серьезность ситуации.

"Домашние задания – круговорот бессмыслицы. Родители уверяют, что дети поголовно списывают с сайтов готовые "домашки". Посещаемость таких сайтов перевалила за 10 млн пользователей в день. А задания, которые дети не могут списать, решают всей семьей. Затем за сайтом готовых домашних заданий проверяют учителя. Хотя могли бы потратить это время на подготовку новых интересных уроков. А дети – на посещение кружков, секций и волонтерство", – написал депутат.

Он намерен обсудить вопрос с Минпросветом, так как отмена домашнего задания – это "мировой опыт", который разгрузит детей и учителей.

Также вице-спикер Госдумы призвал учить детей работе с "технологиями будущего": робототехнике, 3D-моделированию, нейросетям и программированию. Нужно создавать такие кружки. А искусственный интеллект поставить в помощь учителям.

Инцитиву резко раскритиковал глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов. Он предложил распустить Госдуму.

"Избавим ее от непрофессионалов и пересоберем по профессиональному принципу, чтобы не позориться... Гражданин Даванков! Не лезьте в вопросы, в которых не разбираетесь! От этих "Новых людей" что ни депутат – то "рука-лицо", – написал Богданов.