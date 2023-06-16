Ушел из жизни экс-глава Ревды Михаил Матафонов

На 65 году ушел из жизни бывший глава администрации Ревды и экс-глава Комитета промышленной политики и развития предпринимательства Екатеринбурга Михаил Матафонов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

"Глава Екатеринбурга, администрация города Екатеринбурга, депутаты и аппарат Екатеринбургской городской думы выражают соболезнования родным и близким Михаила Матафонова в связи с его кончиной. Своей отзывчивостью и преданностью делу он снискал уважение, любовь коллег и жителей уральской столицы. Светлая память о Михаиле Энгельсовиче навсегда останется в сердцах его родных, близких и земляков-екатеринбуржцев", - говорится в сообщении.

После окончания Свердловского государственного педагогического института и аспирантуры Института экономики УрО РАН Михаил Матафонов, будучи кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономической теории устроился заведующим отделом по труду Екатеринбурга департамента труда правительства Свердловской области. Позднее он пошел на повышение, заняв должность замдиректора департамента труда и социальных вопросов министерства экономики и труда Свердловской области.

С 2007 по 2012 Михаил Матафонов также возглавлял Комитет промышленной политики и развития предпринимательства Екатеринбурга, в августе 2012 года он был избран главой администрации городского округа Ревда, а пять лет спустя вернулся на прежнюю должность, которую занимал до 2018 года.

Михаил Матафонов награжден почетными грамотами министерства экономики и труда Свердловской области и главы Екатеринбурга.