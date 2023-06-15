В Верхней Пышме пройдет гонка винтажных авто "Кубок Урала по ретро-ралли"

В эти выходные в Верхней Пышме стартует гонка на винтажных автомобилях - "Кубок Урала по ретро-ралли". Организатором уже в четвертый раз выступает Музейный комплекс УГМК. Зрителям обещают гонку 60 экипажей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Кургана и других городов.

В отличие от других соревнований, в этих важна не столько скорость, сколько точность и регулярность движений. За призовые места поборются три роскошных Cadillac, стремительные Porsche, BMW и Alpha Romeo, культовые Mercedes и Chevrolet Camaro, а также отечественные "Москвичи", "Копейки" и Волги.

Протяженность маршрута составит около 80 км с чек-поинтами возле крупных культурных и торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Там экипажи продемонстрируют фигурное вождение, слалом, спринт. Где именно будут останавливаться авто пока не раскрывается – известна только первая остановка – ККТ "Космос". Там можно будет оценить винтажные автомобили с 13.00 до 15.00. На этой площадке специально будет воссоздана атмосфера конца 1940-ых – начала 1960-ых годов.

Финиш, как и старт, находятся в Верхней Пышме у Музейного комплекса УГМК. Там зрители и смогут сфотографироваться с четырехколесными участниками гонки. Фото также можно будет сделать у ККТ "Космос". Кроме того, на финише организаторы подготовили экстремальное мотошоу, мастер-класс по росписи автомобиля "Волга" и концерт кавер-группы "Сухов band". Маленьким зрителям тоже не придется скучать - их ждут аниматоры и прокат педальных машинок.

Гостей мероприятия также ожидает розыгрыш, главным призом которого станет возможность прокатиться на розовом Cadillac Coupe de Ville, который совсем недавно пополнил коллекцию Музея автомобильной техники. Самым ценным призом станет электросамокат. Его разыграют вечером, после финиша всех экипажей.

Гонка состоится в ближайшую субботу. Ведущим праздника станет известный телерадиоведущий – Александр Морозов.