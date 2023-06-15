16 Июня 2023
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Армия и ВПК В бывшем СССР
Фото: t.me/gubernator_46

Белорусские пограничники в мае сбили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник был сбит белорусской погранслужбой в Гомельской области, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

Инцидент произошел в конце мая. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя БПЛА, дрон двигался с украинской территории, говорится в Telegram-канале ведомства.

Белорусские пограничники применили штатное вооружение, в результате произошла детонация боеприпаса, закрепленного на беспилотнике.

Напомним, в феврале стало известно об атаке дрона со взрывчаткой на аэродром Мачулищи в Белоруссии. В результате был поврежден российский самолет А-50. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что беспилотник китайского производства, примененный при атаке на самолет А-50 под Минском, был продан в США.

Теги: беспилотник, белоруссия, всу


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