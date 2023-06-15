В водоеме под Ревдой утонула 18-летняя девушка

Минувшей ночью под Ревдой на реке Шумиха (Свердловская область) утонула 18-летняя девушка. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Как сообщает Telegram-канал "Ревда-инфо", девушка в компании друзей (всем меньше 20 лет) отправилась на ночную прогулку на лодке. В какой-то момент лодка перевернулась и компания поплыла к берегу, однако на берег смогли выйти не все.

К месту происшествия прибыли спасатели, но тело удалось отыскать только утром. В ГУ МВД по региону отметили, что сотрудники территориального отдела полиции смогли установить личность погибшей. Ею оказалась совершеннолетняя жительница Ревды, 2005 г.р. В СКР также добавили, что уже проводится процессуальная проверка по факту данного инцидента.

"Организован выезд следователя СК на место происшествия для проведения осмотра и установления всех обстоятельств произошедшего", - отметили в областном СКР.