На ПМЭФ считают, что ситуация в мире сравнима с 1914 годом

Президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков на ПМЭФ заявил, что мы входим в то состояние мира, в котором мы были примерно сто лет назад, передает корреспондент Накануне.RU.

"Представьте себе 1914 год, мир империй, там еще ездят на лошадях. Коронованные особы встречаются и обнимаются, не думают о том, что будут скоро убивать друг друга. Могли бы вы узнать в 1930 году тот мир, который был в 1914 году?" — заявил Безруков.

По мнению эксперта, сейчас мир входит в ломку межформационного перехода, когда технологический рывок может обеспечить первенство одних стран и долгое отставание других. Так было и сто лет назад — в 1914 году не представляли, что будет в 1945-м. Новые технологии вызывают слом социальных систем, так в России появился пролетариат – маленький городской класс (на фоне 85% крестьянства), напоминает Безруков, и он перевернул все и взял власть.

"Мы видим угасание одной системы и строительство другой, ломаются союзы, ломаются правительства изнутри. К власти в конце цикла всегда приходят идиоты, которых потом власть новая сметет, которая появится из-за угла, как это всегда было. Кризисные явления — свидетельства того, что одна игра закончилась, а вторая игра начинается", — сказал Безруков.

В мире сейчас между странами разворачивается гонка — кто возглавит в будущем новую глобализацию. Главные игроки здесь — англосаксонский блок и китайский мир. Доминировать будут в этот раз не благодаря колониям во всем мире, а благодаря технологиям. России нужно наращивать "критическую массу", чтобы вступить в гонку и находить партнеров для совместного развития в объединении стран БРИКС, считает эксперт. Россия в 2040 году должна стать интегратором Евразийского пространства.