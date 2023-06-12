В России начали закрывать роддома из-за низкой рождаемости и "нерентабельности"

Кемеровские чиновник объяснили нерентабельностью закрытие роддома № 1 который входил в состав Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского. Его закрыли еще в феврале для санитарной обработки, однако позже решили не вводить в строй, сообщает "Сибдепо".

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов и главврач Михаил Ликстанов пожаловались на низкий уровень рождаемости. "Количество родов упало — в последнее время число родов упало до 1-2 родов в сутки, а чтобы одни роды принять, нужно 260 человек персонала в роддоме. Причем при малом количестве родов практика у врача падает и риск осложнений гораздо выше. Содержать такую махину ради малого количества родов было нерентабельно", — считает Михаил Ликстанов. В связи с этим было решено перенаправлять рожениц.

На этом фоне о нерентабельности роддомов говорят власти и других регионов, пишет телеграм-канал "The Moscow Times". Так, в Новосибирске главный врач ГКБ № 25 Сергей Астраков объявил 31 мая о закрытии роддома. Учреждение признали нерентабельным, оно прекратит работу в августе. В Аксае Ростовской области роддом также прекратил работу из-за низкой рождаемости. Теперь женщинам приходится ехать рожать за 25 километров в Новочеркасск.

Напомним, в апреле в России родились 96 тыс. младенцев — это минимальное для этого месяца число рожденных детей за всю историю наблюдений. Согласно Росстату, умерли в апреле 136 тыс. человек, то есть "естественная убыль" составила 40 тыс. На такое количество человек сократилось население страны. Это население Урая или Чусового, которые словно исчезли с карты России за один месяц.