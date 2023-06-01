01 Июня 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Ишиме в скором времени построят новое здание поликлиники областной больницы

В проект бюджета Тюменской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов будут включены расходы на строительство нового здания поликлиники областной больницы № 4 в Ишиме. Соответствующее поручение отдал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам рабочей поездки в Ишим и Ишимский район, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Также в проект областного бюджета будет включено строительство сквера в селе Стрехнино Ишимского района.

По словам губернатора, первоочередные планы и предложения по развитию социальной инфраструктуры обсуждались совместно с жителями Ишима и Ишимского района. И ряд решений был принят сообща, по итогам этих обсуждений.

Под вопросом остается строительство новой средней школы в Стрехнино. Необходимо решить, будет ли реконструировано старое, изношенное здание или рациональней построить нового. Для этого Александр Моор поручил провести обследование школы. Решение будет принято до 1 июля.

"Кроме того, поможем нашему флагману АПК, агрохолдингу "Юбилейный", в реализации инвестпроекта по строительству завода по глубокой переработке гороха. На производстве будет создано порядка двухсот рабочих мест для наших земляков. К осени 2025 года реконструируем участок региональной автодороги от Ишима до съезда к территории предприятия", - прокомментировал губернатор.

Теги: поликлиника, бюджет, Александр Моор


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