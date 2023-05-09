Тюменский губернатор в толстовке с фотографией своего деда возложил цветы к обелиску прадеда

В День Победы губернатор Тюменской области Александр Моор посетил деревню Костылевую, откуда родом его дед и прадед.

Глава региона провел личный "бессмертный полк", надев толстовку с фотографией своего деда Нестера Павловича Черкасова, и возложил цветы к обелиску, на котором выгравирована фамилия его деда, Павла Яковлевича.

Дед и прадед Александра Моора ушли на войну из Костылевой. На деревенском обелиске 81 фамилия тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. В Костылевой своих героев чтят и помнят. Обелиск ухоженный, свежие венки и цветы. Накануне здесь прошел митинг.

"Наша страна заплатила огромную цену за победу над фашизмом. Этого мы никогда не должны забывать", - отметил губернатор в своем telegram-канале.

Глава региона поздравил тюменцев с Днем Победы. Как сообщили в Информационном центре правительства региона, Моор назвал 9 мая главным праздником для всех граждан России, поскольку Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, каждого человека.

В годы войны регион принял эвакуированных из прифронтовых территорий, в том числе детей-сирот, стал для многих из них вторым домом. Область также превратилась в один из центров восстановления здоровья раненых бойцов.

"Жители региона достойно выполняют завет ветеранов – "Любить Родину и служить ей"! Сибиряки и сегодня вместе с товарищами по оружию надежно защищают рубежи Отчизны, сохраняя свободу России! Мы, здесь, каждый на своем месте, также искренне поддерживаем бойцов, участвующих в специальной военной операции. Благодарю вас, уважаемые тюменцы, за неравнодушие и сопричастность. В этот торжественный день - День Победы, который связывает воедино все поколения, мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью, отвагой всех наших воинов. Пусть память о Великой Победе, наших предках, сокрушивших фашизм, укрепляет наш дух, помогает справляться с любыми преградами. А нерушимое единство тыла и фронта, всего нашего общества вновь приведет нас, потомков победителей, к достижению всех поставленных целей ради процветания Родины, мира и благополучия. С Днем Победы!" - резюмировал глава региона.