Глава Астраханской области поздравил астраханцев с Днем Победы

Игорь Бабушкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и Трудового фронта, всех астраханцев с праздником Великой Победы.

"Поздравляю вас с самым дорогим для нашего народа праздником – Днём Победы! 78 лет назад наши воины разгромили фашизм. За мир и свободу наш народ заплатил огромную цену. Более 160 тысяч жителей области с оружием в руках встали на защиту Родины. Многие из них в рядах прославленной 28-й армии гнали врага от рубежей Хулхуты до самого Берлина", - говорится в поздравлении губернатора.

Игорь Бабушкин отметил подвиг земляков, их вклад в общую Победу: "Мы гордимся тем, что 127 наших земляков награждены Золотой звездой Героя Советского Союза. Подвиги сынов Астраханской земли: летчиков-истребителей Степана Здоровцева и Николая Скоморохова, комбата Анатолия Сергеева и многих-многих других навсегда останутся с нами. С полной отдачей работали астраханцы в тылу. Обеспечили фронт оружием и снаряжением, продовольствием, горючим. Вклад тружеников в Победу отмечен Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Его указом Астрахань по праву удостоена почётного звания "Город трудовой доблести".

Губернатор Астраханской области подчеркнул: "Наш святой долг – сохранить память о беззаветном мужестве и самоотверженности наших солдат и рабочих для будущих поколений астраханцев".

Игорь Бабушкин отметил, что сегодня нацизм пытается возродиться на земле, с которой был изгнан.

"И вновь, как наши деды и прадеды, бойцы специальной военной операции сражаются за мирную жизнь миллионов людей разных народов. И вновь мы сплотились, чтобы обеспечить им надежный тыл, вместе противостоять попыткам недругов ослабить Россию. И вновь, как и десятилетия назад мы сделаем все для Победы! С праздником, дорогие земляки! Мира и благополучия, здоровья и сил для новых свершений во благо нашей Родины!", - пожелал глава Астраханской области