06 Мая 2023
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Общество Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

В честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне сибирские железнодорожники запустили специальный поезд - сегодня его встречали в Иркутске

Специальный поезд Победы, посвященный 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, традиционно проследовал по Восточно-Сибирской железной дороге.

6 мая поезд на паровозной тяге прибыл в Иркутск, его пассажирами стали почетные гости ВСЖД, среди которых ветераны-железнодорожники – участники боевых действий, дети войны, труженики тыла. На перроне поезд Победы и его пассажиров встречали жители города, губернатор региона Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, начальник ВСЖД Вадим Владимиров.

Александр Ведерников отметил особый вклад железнодорожников в достижение Победы в ВОВ, подчеркнув, что 20 млн вагонов было перевезено по железной дороге.

ведерников, день победы, поезд, школьники(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

«Если выстроить вагоны, то экватор можно было бы обернуть 4 раза, - пояснил спикер Законодательного собрания Иркутской области, – Это было спрессованное время, когда все работали 25 часов в сутки, и это было героическим вкладом в Победу».

Глава областного парламента также напомнил, что во время Великой Отечественной войны железнодорожниками было эвакуировано и перевезено 2,5 тыс. заводов за Урал, что обеспечило промышленную и фронтовую мощь. Обращаясь к ветеранам-железнодорожникам и железнодорожных войск, Александр Ведерников от имени всех депутатов Законодательного Собрания поблагодарил их за труд и за тот опыт, которым они неустанно делились с молодым поколением: «Спасибо вам большое! Поздравляю всех с самым главным и светлым праздником нашей страны – с Днем Великой Победы!»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО Иркутской области, для гостей мероприятия на перроне был организован праздничный концерт. Право проезда в поезде Победы предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам СВО, студентам и школьникам профильных учебных заведений.

Теги: день победы, поезд, александр ведерников, концерт, эвакуация заводов


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