04 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Вокзал Екатеринбурга украсили портретами участников Великой Отечественной войны

В честь празднования Дня Победы Железнодорожный вокзал Екатеринбурга украсили портретами участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Портреты ветеранов Великой Отечественной на фасаде вокзала в Екатеринбурге(2020)|Фото: Пресс-служба ОАО "РЖД", Свердловская железная дорога

Помимо уральской столицы, на фасадах и других вокзалов появились лица военнослужащих. Среди них "Пермь-2", Тюмень и Ишим.

Портреты участников Великой Отечественной войны на фасаде вокзала Пермь-2(2023)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Портреты участников Великой Отечественной войны на фасаде вокзала в Тюмени(2023)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Портреты участников Великой Отечественной войны на фасаде вокзала в Ишиме(2023)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

"Полотнища с историческими фото стали альтернативой колоннам "Бессмертного полка": поможем сохранить и передать личную память об участниках героических событий. Мемориал "коллективной памяти" объединил солдат и офицеров, которые уходили на фронт с этих вокзалов", - говорится в сообщении

Фотографии и истории фронтовиков собирали на сайте проекта "Вокзал Памяти".

Теги: Екатеринбург, Ишим, Пермь, Тюмень, вокзал, портрет, Великая Отечественная война, День Победы,


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