Вокзал Екатеринбурга украсили портретами участников Великой Отечественной войны

В честь празднования Дня Победы Железнодорожный вокзал Екатеринбурга украсили портретами участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Помимо уральской столицы, на фасадах и других вокзалов появились лица военнослужащих. Среди них "Пермь-2", Тюмень и Ишим.

"Полотнища с историческими фото стали альтернативой колоннам "Бессмертного полка": поможем сохранить и передать личную память об участниках героических событий. Мемориал "коллективной памяти" объединил солдат и офицеров, которые уходили на фронт с этих вокзалов", - говорится в сообщении

Фотографии и истории фронтовиков собирали на сайте проекта "Вокзал Памяти".