31 Мая 2023
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Фото: мэрия Екатеринбурга

Волейболистки "Уралочки" посвятили победу на первенстве России тренеру, погибшему на СВО

Волейбольная команда "Уралочка" одержали победу а Всероссийских соревнованиях среди девушек до 14 лет. Свою победу спортсменки посвятили тренеру спортивной школы "Уралочка", героически погибшему в зоне СВО.

Финальный этап соревнований прошел в Анапе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе спортклуба, юные волейболистки играли под руководством Елены Казаковой, Светланы Бовсуновской и Марии Курило. В полуфинале уральские спортсменки обыграли Нижний Новгород, в финале смогли победить команды из Тюмени, Череповца, Краснодара и впервые обставили волейболисток из Челябинска.

"На официальных соревнованиях обыграли Челябинск в первый раз. И тут "летели" 0:2, девчонки большие молодцы, переломили ход игры и выиграли три партии. Говорили в перерывах, но ничего не получалось. Немного поменяли расстановку в третьей партии, благо у великих людей есть примеры, и, мне кажется, это нарушило планы Челябинска. Все равно они же под нас подстраивались, как извечные соперники, постоянно с ними встречаемся, они растерялись. А мои не растерялись – самоотверженно, ничего не надо было говорить, сами начали биться за каждый мяч, поняли, что все в их руках", - рассказала главный тренер команды Елена Казакова.

Воспитанницы Дениса Валерьевича Ефанова решили посвятить свою игру и победу бывшему тренеру. Инициативу спортсменок поддержали и тренеры и родители.

"Мы очень тяжело все пережили, тем более Василиса Бовсуновская тренировалась у него, мы с ним всегда играли, делали общие сборные. Дети очень переживали. У Ульяны Поповой папа помогал, когда Денис был жив, была группа для земляков на фронте, покупали машину, и мы все верили, что пройдет полгода и он вернется, заберет свою группу, опять будем работать вместе… Было большой трагедией, дети переживали, плакали. Играли в траурных ленточках, родители все прочувствовали. У всех была только эта мысль, что ради Дениса, за Дениса. Тяжело говорить про это, конечно, ему посвящена однозначно победа", - добавила Казакова.

Напомним, Ефанов погиб 27 апреля в бою, прикрыв собой от минометного обстрела боевых товарищей. Специалист посвятил жизнь волейболу и за свою продолжительную карьеру воспитал не один десяток прославленных спортсменок.

Теги: волейбол, Уралочка, первенство России, Денис Ефанов, СВО


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