В Тюменской области ситуация с ландшафтными пожарами под контролем

В Тюменской области продолжаются работы по тушению ландшафтного пожара вблизи села Салаирка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС,

Площадь горения сухой растительности составляет около 70 га.

На месте работают сотрудники авиалесоохраны, противопожарной службы субъекта и Главного управления МЧС России по Тюменской области. К тушению пожара привлечен вертолет МИ-8 со сливным устройством авиакомпании ЮТэйр.

Напомним, ранее сообщалось, что после возгорания огонь охватил хозяйственные постройки СНТ "Надежда". Распространение огня было остановлено. В настоящий момент угрозы населенному пункту нет. Всего в тушении пожара задействовано 14 единиц техники и 43 человека, из них от МЧС: четыре единицы техники и 14 человек.

Также на контроле находится пожар сухой травы на седьмом километре Велижанского тракта.

На месте работают восемь человек личного состава и две единицы техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Огнеборцы проводят проливку кромки пожара и окорауливание местности.