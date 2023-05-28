В Тюмени утонул подросток

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели 16-летнего подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла накануне, на озере Липовое.

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки. Также ведомство проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности граждан при использовании водных объектов.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.