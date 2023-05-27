В Крыму напомнили Подоляку, что он обещал приехать в Ялту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк так и не приехал в Ялту, хотя и обещал это сделать ровно полгода назад.

Крючков сообщил РИА Новости, что "с утра ходит, ищет его по Ялте, море, солнце, пальмы есть, а Подоляка как не было, так и нет". По его словам, киевские политики могут храбриться и рассыпать бравадами только в эфире своих или западных СМИ.

Всем этим диванным героям, говорит Крючков, заказан лишь один путь в Крым – в наручниках и автозаке в одну из подготовленных тюремных камер или палат в психиатрической больнице.