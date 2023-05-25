25 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Новые территории РФ будут включены в ЕГЭ по географии

Сдающих ЕГЭ по географии предупредили о включении в экзаменационные материалы новых территорий Российской Федерации. Речь идет о Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в социальных сетях появились изображения демонстрационных материалов экзамена с картами, на которых не отображены новые территории. Однако в Роспотребнадзоре прояснили, что данные материалы готовились еще в августе 2022 года. На экзамене же выпускникам выдадут контурные карты с актуальной информацией о территориях России.

ЕГЭ по географии пройдет 26 мая. Сдавать предмет решились 20 тыс. человек, 19 тыс. из которых выпускники текущего года.

Теги: ЕГЭ, география, экзамен


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