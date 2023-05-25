25 Мая 2023
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Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

"АвтоВАЗ" объявил цену новой LADА Vesta

"АвтоВАЗ" объявил стоимость седана LADА Vesta NG в комплектации "Комфорт" – 1 239 900 руб. Серийное производство машины началось в марте 2023 года в Тольятти. С этого момента выпущено уже более 6,5 тыс. автомобилей. В ближайшее время они начнут поступать в дилерскую сеть производителя.

В комплектации "Комфорт" будут доступны полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес.

В таком комплекте будет доступен двигатель на 90 или 106 л.с. и 5-ступенчатая "механика".

О дополнительных комплектациях и опциях производитель обещает сообщить в момента старта продаж.

Теги: lada vesta, автоваз, цена


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