"АвтоВАЗ" объявил цену новой LADА Vesta

"АвтоВАЗ" объявил стоимость седана LADА Vesta NG в комплектации "Комфорт" – 1 239 900 руб. Серийное производство машины началось в марте 2023 года в Тольятти. С этого момента выпущено уже более 6,5 тыс. автомобилей. В ближайшее время они начнут поступать в дилерскую сеть производителя.

В комплектации "Комфорт" будут доступны полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес.

В таком комплекте будет доступен двигатель на 90 или 106 л.с. и 5-ступенчатая "механика".

О дополнительных комплектациях и опциях производитель обещает сообщить в момента старта продаж.