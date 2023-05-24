24 Мая 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.ru

Около КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв

Взрыв был слышен около КПП Грайворон в Белгородской области во время работы журналистов, передает РИА Новости. Отмечается, что пострадавших нет.

Mash пишет, что украинские войска устроили обстрел КПП, когда там находились несколько съемочных бригад российских СМИ. По ним били прицельно. ВСУ открыли огонь бесшумными минами польского происхождения, уточняет телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что районы Белгородской области обстреливались за последние сутки 36 раз. Вечером во вторник в регионе был отменен режим КТО, но при этом атаки продолжились. Сам Белгород был атакован беспилотником, который сбросил взрывное устройство на проезжую часть.

Теги: КПП Грайворон, взрыв, Белгородская область


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