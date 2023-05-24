Не менее 500 домов повреждено в результате атаки ДРГ в Белгородской области

В результате действий украинской ДРГ, которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области, повреждено, по предварительным данным, не менее 500 домов. Об этом заявил глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев.

"Самые большие разрушения — это, конечно, Козинка, потому что загоняли во дворы технику, окапывались", — приводит его слова ТАСС. Только в Грайвороне повреждены около 200 объектов.

Бондарев также отметил, что в детском саду в селе Замостье в окне торчит боевая часть "Урагана".

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о восстановительных работах после вторжения украинской диверсионной группы. Он также сообщил, что девять человек остаются в больницах после атаки на Белгородскую область. Трое из них в реанимации в тяжелом состоянии.

Больше 550 человек из приграничного Грайворонского округа находятся в эвакуационных пунктах в Старом Осколе, Ракитном, Ивне и Строителе.